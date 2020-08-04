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Muhammed Sami MARAL/MUŞ (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edenler tutuklandı

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Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit edenler tutuklandı
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Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı pusuya düşürerek şehit eden, eşini de yaralayan terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın otomobiliyle pusuya düşürülerek şehit edildiği ve eşi Funda Kulaksız'ın yaralı kurtulduğu saldırının yapılan istihbari çalışmalar sonunda 13 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Terör örgütü üyesi şüphelilerden 3'ü farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilirken, bir teröristin Suriye’de PKK/KCK/YPG saflarında olduğu ortaya çıktı.

9 şüpheliye yönelik ise Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, hain saldırının gerçekleştirildiği 27 Temmuz gününün 5'inci yılında, operasyon yaptı. Şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise dün adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından tutuklandı. 3 şüpheli ise daha önce tutuklanmıştı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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