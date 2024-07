Binbaşı Arslan, 9 yıl önce şehit olduğu yerde anıldı

Haberin Devamı

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKK/KCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıl dönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 kişi tutuklandı.

Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

ŞEHİT EDİLDİĞİ SAATTE VE AYNI YERDE ANILDI

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için şahadetinin 9’uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği yerde Malazgirt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan törende Merkez Camii İmamı Cihan Ayaz Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ilçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan dua etti.

'ÇOK BÜYÜK SALDIRILARA MARUZ KALMIŞ'

Bundan bin sene önce Sultan Alparslan’ın şanlı ordusunun bu toprakları yurt edindiğini belirten Vali Avni Çakır, “O şanlı orduda Türkü, Kürdü, Çerkez’iyle bugün bu topraklarda yaşayan her kesimden vatandaşlarımız milletimiz yine o şanlı ordunun birer ferdi idi. Onlar bu toprakları bizlere yurt edindiler. O aziz millet o tarihten beri bu topraklarda her daim için mazlumların yanında zalimlerin karısında dimdik durmuş. Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde her adım için bulunduğu coğrafyalara adalet getirmiş, imar getirmiş, mutluluk getirmiş, asla mazlumların yanında olmayı ihmal etmemiş. Bundan yaklaşık 100 sene önce yine bu aziz millet, tarihin her döneminde olduğu gibi çok büyük saldırılara maruz kalmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yine bu aziz millet binlerce yüz binlerce şehit vererek bu topraklarda devamlılık sağlamış. O tarihlerde de Sultan Alparslan zamanında da Fatih’lerin, Kanuni’lerin devrinde de her daim bu topraklar bulunduğu tüm coğrafyaya güven huzur vermiş” dedi.

'BİZİ ASLA BÖLMEYE GÜÇLERİ YETMEYECEK'

Ülkeyi bölmek parçalamak isteyenlerin hain emellerinin devam ettiğini ifade eden Vali Çakır, “Kurtuluş Savaşı ile kendi ayaklarımız üzerine durduğumuz bu coğrafyada bizi bölmek, parçalamak isteyenlerin hain emelleri devam etmiş, bugün de devam ediyor. Bundan 8 sene önce bu sefer FETÖ kılığında yapmaya çalıştılar. Hem öncesinde hem sonrasında bunu da başaramadılar. Yaklaşık 40 yıldan beri terörle yapmaya çalışıyorlar. Farklı enstrümanlar sıkıştırıyorlar ama bizi bölmek, parçalamak için kullandıkları argüman terör. Malazgirt’te bu anlamda çok büyük sıkıntılar çekmiş, Arslan binbaşımız burada şehadete yürümüş. Ne için? Bu milletin birliği, beraberliği, dirliği, huzuru için. Bayrak için vatan için. O ve onun gibi binlerce, on binlerce şehidimiz sayesinde dimdik ayaktayız. Yine bulunduğumuz coğrafyada mazlumların yanında, zalimlerin dimdik karşısındayız. Bundan sonra da aynı duruşumuz devam edecek. Bizi asla ve asla bölmeye güçleri yetmeyecek. Allaha şükür ki devletimiz milletiyle beraber tabi burada başarı sadece askerimiz, jandarmamız, polisimizle olmuyor. Aziz halkımızın desteğiyle oluyor. Malazgirt ve Muşlu kardeşlerimizin askerinin polisinin yanında dimdik durmasıyla bu mücadele kazanıldı, bölgemize huzur geldi” diye konuştu.

Vali Çakır ve törene katılanlar Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği yere karanfil bıraktı. Vali Çakır, tören sonunda çocuklara çikolata ve oyuncak dağıttı.