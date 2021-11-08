Binayı yıkan öfke

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Eskişehir Odunpazarı’na bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak üzerindeki 4 bloklu sitenin 11 katlı C blokunun çatısında önceki gece 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden site sakinleri itfaiyeyi aradı. Ekipler, merdivenli araçlardan alevlere müdahale etti. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi, binadan polis ekiplerince tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kapıcı dairesi ve çatıdaki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÜÇ SUÇTAN ADLİYEDE

Polis ekipleri, aynı gün site yönetimi tarafından görevine son verilen C Blok apartman görevlisi Yunus Emre Aydoğdu’nun (28) kaçtığını belirledi. Aydoğdu, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf eden Aydoğdu, “İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım” dedi. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu, ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Aydoğdu, ifadesinin ardından ‘kasten yangın çıkarma’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ile ‘halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Aydoğdu’nun, yangını, çatı malzemelerini tahtalarla tutuşturarak çıkardığı belirlendi.

VANALARI DA KAPATMIŞ

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Site yöneticisi Osman Emral, yangının çatı katında yer alan kapıcı dairesinde çıktığını ve Aydoğdu’nun yangın söndürme sistemindeki vanaları kapatarak kaçtığını söyledi. Emral, “C blokun kapıcısı ile ilgili yoğun şikâyetler vardı. Biz de olaydan bir gün önce kendisine iş akdinin feshedildiğini tebliğ ettik. ‘Yarın evi boşaltırım’ dedi. Bir sonraki gece ‘Evi yakıp kaçmış’ diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre su vanalarını da kapatmış. Bir çanta ve çocuklarını alıp gitmiş” dedi.