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Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

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#Binali Yıldırım#Ömer Çelik#Azerbaycan
Binali Yıldırımın sağlık durumu nasıl AK Parti Sözcüsü Çelikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 11:18

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Çelik, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini açıkladı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Binali Yıldırım#Ömer Çelik#Azerbaycan

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