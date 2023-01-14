Binali Yıldırım'ın acı günü: Eniştesi Mustafa Vural son yolculuğuna uğurlandı

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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural için Ümraniye Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Vural'ın oğulları Süleyman Vural, İsmail Vural ve Mehmet Vural'ın kabul ettiği cenazeye, Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı Ak Parti milletvekilleri, Vural ailesinin dost ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze için dua ve helallik alındı. Mustafa Vural, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.