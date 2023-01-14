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Binali Yıldırım'ın acı günü: Eniştesi Mustafa Vural son yolculuğuna uğurlandı

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#Binali Yıldırım#Mustafa Vural#Kalp Krizi
Binali Yıldırımın acı günü: Eniştesi Mustafa Vural son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 17:56

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ümraniye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eniştesi Mustafa Vural'ın (63) cenazesine katıldı. 

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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural için Ümraniye Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Vural'ın oğulları Süleyman Vural, İsmail Vural ve Mehmet Vural'ın kabul ettiği cenazeye, Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı Ak Parti milletvekilleri, Vural ailesinin dost ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze için dua ve helallik alındı. Mustafa Vural, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binali Yıldırımın acı günü: Eniştesi Mustafa Vural son yolculuğuna uğurlandı



Cenaze töreninde konuşan Binali Yıldırım, "Uzaktan, yakından bugün acımızı paylaşmak için burada bulunan değerli kardeşlerim, aslında sözün bittiği yerdeyiz ailemizden, eniştemiz Mustafa Vural'ın ahirete intikali dolayısıyla uzaktan yakından teşrif eden tüm cemaate, dostlara kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Diyanet işleri Başkan Yardımcımız gerekli duaları, hatırlatmaları yaptı. Bize düşen cenabı hakkın rızasına muvafık olarak ömrümüzü sürdürmek ve iman ile bu dünyadan ebedi ahiret hayatına göç etmektir. Aslında dünya hayatı bizim önümüzde geçici bir süredir, ahiret hayatı bakidir. Hem geçirdiğimiz kaza vesilesiyle, uzaktan yakından, bildiğimiz bilmediğimiz birçok kardeşimiz duasıyla bizlere destek oldu hamdolsun, o günlere göre çok daha iyiyiz" dedi.

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#Binali Yıldırım#Mustafa Vural#Kalp Krizi

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