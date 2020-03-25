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İHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

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Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy’de aile kabristanında toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

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