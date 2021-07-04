Binali Yıldırım’dan mutlu evliliğin sırrı: ‘İtaat et, rahat et’

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun nikahlarını kıydığı çiftin şahitliklerini ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım damada dönerek, “Osman, evliliğin sırrını öğrendin mi?” diye sordu. Damadın ‘evet’ şeklinde başını sallayarak yanıt vermesi üzerine, “Öğrenmiş. İtaat et, rahat et” diyen Yıldırım’ın sözleri , davetlileri güldürdü.

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