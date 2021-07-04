Binali Yıldırım’dan mutlu evliliğin sırrı: ‘İtaat et, rahat et’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden beri yol arkadaşı olan, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca’nın oğlu Osman Karaca ile Abdullah Bilici’nin kızı Büşra Bilici, Beykoz Mecidiye Kasrı’nda evlendi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun nikahlarını kıydığı çiftin şahitliklerini ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım damada dönerek, “Osman, evliliğin sırrını öğrendin mi?” diye sordu. Damadın ‘evet’ şeklinde başını sallayarak yanıt vermesi üzerine, “Öğrenmiş. İtaat et, rahat et” diyen Yıldırım’ın sözleri , davetlileri güldürdü.