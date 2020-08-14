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AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Binali Yıldırım'dan damada esprili tavsiye

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Binali Yıldırım'dan damada esprili tavsiye
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, nikah şahitliklerini yaptığı Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un oğlu Ahmet Buğra Aksun ile Zeynep Sagay'ın çiftine esprili şekilde tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

Nikah törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.

Kavakyolu Mahallesi Bahçesaray Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine katılan davetliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeye dikkat edilerek salona alındı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah töreni Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır'ın dua etmesi ile devam etti.

BELEDİYE BAŞKANI OĞLUNUN NİKAHINI KIYDI

Genç çiftin nikahını Erzincan Belediye Başkanı ve damadın babası olan Bekir Aksun kıyarken nikahın şahitliğini ise Yıldırım'ın yanı sıra Vali Makas, MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın yaptı.

Nikahın ardından çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Yıldırım, "Aşık Veysel'in dediği gibi evlilik uzun ince bir yol ama öyle telaşlanmayın, o yolları sizin için uzun duble hale getirdik. Dolayısıyla işiniz o kadar zor olmayacak ama yine de evlilik hali, bazen zorluklar olabilir. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız. Mutlulukları paylaşıp çoğaltacaksınız. Bir ömür boyu sevgiyle, saygıyla, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Bundan eminim." diye konuştu.

Damada seslenen Yıldırım, "Ahmet Buğra, evliliğin sırrını öğrendin mi? İtaat et, rahat et." diye esprili şekilde tavsiyeler vererek davetlilerin ve çiftin tebessüm etmesine sebep oldu. Eşlere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Evlatlarımızın tahtını yapabiliriz ama bahtlarını yapamayız. Rabb'im bu iki gencin bahtını açık etsin." dedi.

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