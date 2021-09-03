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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA) -
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Binali Yıldırım ve Bakan Kurum, Trabzon’da millet bahçesini gezdi

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Binali Yıldırım ve Bakan Kurum, Trabzon’da millet bahçesini gezdi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da yapımı tamamlanan millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan millet bahçesini ziyaret etti. Yıldırım ve Kurum, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’ndan bilgi aldı. 

Yıldırım ve Kurum daha sonra müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Cuma namazını Ayasofya Camii’nde kılan Yıldırım ve Kurum, cami çıkışında sohbet ettiği vatandaşlar ve turistlerle fotoğraf çekildi.

Yıldırım ve Kurum ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programlarına katılmak üzere Rize’ye geçti.

Binali Yıldırım ve Bakan Kurum, Trabzon’da millet bahçesini gezdi

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