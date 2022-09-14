Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Sinop’a geldi. İlk olarak Sinop Valiliği’ni ziyaret edip, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım'a, Vali Erol Karaömeroğlu tarafından kente özgü el yapımı bıçak hediye edildi.

Valilik ziyareti sonrası kentte esnafı ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla da sohbet etti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu, hükümetlerinin kent ve bölgeye kazandırdığı yatırımları anlattı. Yıldırım, "Geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor. Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat artırdık. Havalimanlarımızı 2 kat artırdık. Şehir hastaneleriyle, okullarıyla, sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik. AK Parti öncesi ülkede 20 milyon çalışan vardı. Bugün 31 milyon çalışan var. Dünya krizden krize koşarken geçtiğimiz çeyrekte 11,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen, yüksek enflasyona rağmen ve kuzeyimizde devam eden savaşa rağmen büyüdük. Çünkü kuzeyimizde bir savaş var. Bunun en fazla etkilediği yer Sinop. Ülke olarak da Türkiye” dedi.

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‘TÜRKİYE TEKRAR CUMHURBAŞKANINI SEÇECEK’

2023 seçiminin önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, "2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşına ulaşıyor. Devletlerin arşivlerinde 100 yıl çok uzun bir süre değil. Osmanlının 619 yıl üç kıtada hüküm sürdüğünü düşünürsek 100 yıl kısa bir süre devletler için. Biz yeni yüzyıla hazırlanıyoruz. Birinci milenyumdan ikinci yüzyıla geçişte de Sinop tekrar cumhurbaşkanını seçecek, Türkiye tekrar cumhurbaşkanını seçecek. Bu anlamda Sinop bize hep büyük destek olmuştur. 2023'te bu destek yine artış göstererek devam edecektir inşallah” diye konuştu.