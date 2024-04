Binali Yıldırım Türk dünyasından çocuklarla buluştu

Haberin Devamı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye’ye gelen çocuklar ile buluştu. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen Türk Dünyası 23 Nisan Buluşması kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’den Türkiye’ye gelen çocuklar bayram coşkusu yaşadı. 4 gün sürecek programın ilk gününde Yıldırım, çocuklarla İstanbul’u gezdi.

EN KÖTÜ BARIŞ SAVAŞTAN ÇOK İYİDİR

Çocuklarla vakit geçirdikten sonra basın açıklaması yapan Yıldırım, “Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü aynı zamanda çocuklar için bayram olarak kabul etti. Her yıl sadece Türkiye’deki çocuklar değil Dünya’nın her tarafından gelen çocuklar kaynaştığı, eğlendiği bir gün olarak kutlamaya devam ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı olarak üye ülkelerden iki öğrenci ve bir öğretmen olmak üzere yaklaşık 30 civarında öğrenci ve öğretmenimizi 19 Nisan’dan itibaren buraya getirdik. Savaşın kazananı olmaz. Savaş, gözyaşı demektir. Savaş yoksulluk demektir, mutsuzluk demektir, fakirlik demektir. Dolayısıyla en kötü barış, savaştan çok çok daha iyidir. Bir an önce Filistin’de, Ukrayna’da devam eden savaşların bitmesi, bölge olarak en öncelikli beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

