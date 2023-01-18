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Binali Yıldırım, trafik kazasından sonra ilk kez Meclis'te

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#Binali Yıldırım#Meclis#Kaza
Binali Yıldırım, trafik kazasından sonra ilk kez Mecliste
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 14:41

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim'de Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez TBMM'ye gelerek grup toplantısına katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, 20 Ekim 2022’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Türkiye'ye getirilen Yıldırım, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Binali Yıldırım, trafik kazasından sonra ilk kez Mecliste

Binali Yıldırım, kazanın ardından ilk kez TBMM'ye gelerek, partisinin grup toplantısına katıldı. Yıldırım, Meclis'te AK Parti'li milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Vekillerin çiçek verip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelerek, toplantı salonuna yürüdü.

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#Binali Yıldırım#Meclis#Kaza

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