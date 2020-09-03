Binali Yıldırım nereli, kaç yaşında? İşte Binali Yıldırım ile ilgili bilgiler

Binali Yıldırım kaç yaşında sorusu, koronavirüse yakalandığını açıklanmasının ardından araştırılıyor. Binali Yıldırım resmi hesabından, 'Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.' açıklamasında bulundu. İşte 155 yılında dünyaya gelen Binali Yıldırım ile ilgili bilgiler...

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Erzincan / Refahiye - 1955, Dursun, Bahar.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1994 - 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. AK PARTİ'nin kurucuları arasında yer aldı.

22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. Hükûmetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK PARTİ Genel Başkanı seçildi. 65. Hükûmette Başbakanlık görevini üstlendi. 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.

24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılıktan dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibidir.