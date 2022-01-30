Binali Yıldırım, 'kuşdili' ile seslendi

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Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü’ne gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ kapsamında ödül alan Islık Dili Geleneği temsilcisi Mustafa Civelek ve köy halkı ile bir araya geldi. Kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara aynı yöntemle cevap vermeye çalıştı.

Civelek ve yöre halkıyla bir süre sohbet eden Yıldırım, ‘ıslık dili icracısı’ Mustafa Civelek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köyüne davet ettiğini hatırlatarak, Erdoğan’ı vekaleten kendisinin geldiğini söyledi. Yıldırım, “Biliyorsunuz Ankara'da Külliye'de geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik oldu. Özel ödüller dağıtıldı. Bunlardan bir tanesini de Mustafa amca yaşayan insan hazineleri ödülünü sizin adınıza Cumhurbaşkanımızın elinden alındı. Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondaydım, Cumhurbaşkanımız döndü 'Mustafa Bey'e, 'ya ben gideceğim, ya da Binali Bey gelecek' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendime de asaleten bugün burada sizlerle beraberim” diye konuştu.

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‘ÖNÜMÜZDE ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERİMİZ VAR’

Yıldırım, bölgenin coğrafi zorluklarına dikkat çekerek, “Buralar zor yerler. Sizler buralara sahip çıkıyorsunuz. Kış, tabiat şartlarına rağmen toprağınıza, vatanınıza sahip çıkıyorsunuz. Hepiniz en güzel vatandaşlık vazifesi yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde ay yıldızlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor. Önümüzde çok ama çok önemli günlerimiz var. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Gençlerimiz, kadınlarımız ve büyüklerimiz için daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız” ifadesini kullandı.

Yıldırım, Kuşköy Köyü’ndeki ziyaretinin ardından 75 engelliye hizmet verecek olan Çanakçı Ahmet-Saliha Yılmaz Özel Bakım Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

ISLIK DİLİ GELENEĞİ

Kuşköy yöresinde arazinin dağınık ve engebeli oluşu nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine aday gösterildi. Kuşdilinin, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanan başvuru sonuçlandı. Kuşdili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı.