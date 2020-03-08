Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Çankırı Ilgaz İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ilgaz Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Yıldırım, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 18 yıl geçtiğini, bu süreyi millete hizmet ederek, geçirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'deki savaştan kaçanlara kucak açtığını; ancak diğer devletlerin bekleneni yapamadığını belirten Yıldırım, "Biz ülke, millet olarak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın gereğini yaptık. Darda, zorda kalan insanlara kucak açtık, evimizi açtık, ekmeğimizi paylaştık. Biz, bize yakışanı yaptık" diye konuştu.



'BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ'



Binali Yıldırım, Orta Doğu'da kurulan oyunu bozduklarını da dile getirerek, "Oyunu bozan ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi ateşkes sağlandı. 'Açık kapı politikası' dedik. Göçmenler girerken de çıkarken de açık. Şimdi kapılarımızı da açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Kapıları açtık, herkes iradesiyle gidiyor. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Meselenin ciddiyetinin ancak farkına vardılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi Brüksel'e çağırdılar. Toplantıda önemli adımlar atılacağını bekliyoruz" dedi.