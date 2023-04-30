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Binali Yıldırım: Her zaman destek verdiniz bu sefer ilave destek istiyoruz

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#Binali Yıldırım#AK Parti#Secim2023
Binali Yıldırım: Her zaman destek verdiniz bu sefer ilave destek istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 14:54

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı için Sivas Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Sadece İstanbul’da 800 bin Sivaslı demek, Cumhurbaşkanı'nın rekor oyla seçilmesi demek. Her zaman destek verdiniz ama bu sefer ilave destek istiyoruz. Neden İstiyoruz? Benim birkaç gündür yaptığım konuşmadan Millet İttifakı’nın paydaşları alınmışlar. Ne dedim ben? Dedim ki, ‘Bu seçimler işgalcilere karşı istiklal mücadelesi verenlerin seçimi’. Sözümün arkasındayım" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı için Sivas Buluşması programına katıldı. Yıldırım’a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivaslı iş insanları, belediye başkanları, STK temsilcileri, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları da eşlik etti.

Binali Yıldırım: Her zaman destek verdiniz bu sefer ilave destek istiyoruz

“HER ZAMAN DESTEK VERDİNİZ AMA BU SEFER İLAVE DESTEK İSTİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yaşayan Sivaslılara seslenerek, “Öncelikle sesteki arızadan dolayı sizden özür diliyorum. Aslında burada saatlerce sohbet etmemiz mümkün. Halimizi görüyorsunuz. Hizmetleri anlatmaya niyetim yok. Onu siz memlekete giderken görüyorsunuz. 232 milyar dolar milli gelirimiz 905 milyar dolara çıktı. Eğer 15 Temmuz Darbe Kalkışması olmasaydı, vesayetler olmasaydı, 17-25 Aralık, Gezi, MİT TIR'ları gibi demokrasiye yönelik müdahaleler olmasaydı, bu 2 katına çıkacaktı. Sadece İstanbul’da 800 bin Sivaslı demek, Cumhurbaşkanının rekor oyla seçilmesi demek. Gün bugündür. Her zaman destek verdiniz ama bu sefer ilave destek istiyoruz. Neden İstiyoruz? Neden istiyoruz ? Çünkü benim birkaç gündür yaptığım konuşmadan Millet İttifakı’nın paydaşları çok alınmışlar. Ne dedim ben? Dedim ki, ‘Bu seçimler işgalcilere karşı İstiklal mücadelesi verenlerin seçimidir’. Sözümün arkasındayım. Hatırlayın Millet İttifakı’nın adayı belli oldu. Kandil’de ABD'de terör örgütleri peşi peşine açıklamalar yaptılar" dedi.

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Binali Yıldırım: Her zaman destek verdiniz bu sefer ilave destek istiyoruz

 “RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I14 MAYIS'TA REKOR OYLA SİVAS'LILAR 13. CUMHURBAŞKANI YAPMAYA HAZIR MI ?"

Binali Yıldırım, “14 Mayıs yeni bir Türkiye, sistemin değişeceği, terörist başının serbest kalacağı, Türkiye'nin üniter yapısının sona erdirileceği, başlangıçta eyalet sonradan da bir ayrı devlet kurulacağı yönünde küstahça, ölçüsüzce boylarını aşan laflar ettiler. Öyle değil mi? Peki bu durumda biz ne diyecektik? Herkes aklını başına alsın. Ben 'İşgalci adaylar' demedim. Adayın ortaklarına demedim. Eğer dağda, FETÖ ve bölücü terör örgütü gece gündüz açıklama yapıyorsa, bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsa, yüzyıl önceki İtilaf Kuvvetleri de aynı şeyi yapıyordu. Onlar da işgalciydi. Bugün terör örgütlerinin arkasında onlar var. Açık destek veriyorlar. İşgalci onlar. O halde soruyorum.Recep Tayyip Erdoğan'ı adam gibi adamı Türkiye sevdalısı liderimizi 14 Mayıs'ta rekor oyla Sivas'lılar 13. Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mı ?" diye konuştu. (DHA)

 

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#Binali Yıldırım#AK Parti#Secim2023

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