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Binali Yıldırım: Bütün dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor

#AK Parti#Binali Yıldırım#Ekonomi
Binali Yıldırım: Bütün dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Covid sonrası artık dünya eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık; küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi gibi. İmkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz" dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 2 gün sürecek toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, belediye başkanları ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, teşkilatın en zor kısmının mahalle başkanları olduğunu söyledi. Sokaktaki vatandaşı ikna etmenin zor olduğunu söyleyen Kandemir, "AK Parti milletin kendisine verdiği ilhamla yol yürümüş bir siyasi hareket. AK Parti, hiçbir meselede ilgili kararları tek başına kendisi vermiş siyasi hareket değil. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin kararını biz vermedik, milletimiz verdi. Hangi mesele olursa olsun, bu siyasi hareket millete koşmuş bir siyasi hareket. Önümüzde 2023 seçimleri var. Seçimlerde milletimizin yanında olduğumuzu onlara göstererek, zafer taçlanacaktır" dedi.

YILDIRIM: 2023'E GİDEN YOLDA MAHALLE BAŞKANLARIMIZIN İMZASI OLACAK

Binali Yıldırım ise, siyasetin sahada yapıldığı, konuşulduğu, en hareketli olduğu yerin sokak olduğunu söyledi. Mahallede farklı siyasi görüşte insanların bulunduğunu belirten Yıldırım, önümüzdeki hafta partisinin belediye başkanları ile bir araya geleceklerini hatırlatarak, "2,5 yıllık geçmişi değerlendireceğiz. 2024'e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğinin kararlarını vereceğiz. AK Parti seçimden seçime değil, gece gündüz, 24 saat vatandaşın içerisinde. Biz, mahalle başkanlarının ne anlama geldiğini İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimleri, mahalle başkanlarının ne kadar önemli olduğunu bize yaşatarak gösteren bir seçim olmuştur. Onun için mahalle başkanlarımızın üstlendiği bu sorumluluğun önemini biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz; 2023'e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'70 YILLIK BEKLEYEN İŞLER ÇÖZÜLMÜŞTÜR'

Yıldırım, AK Parti iktidarı olarak 20 yılı geride bıraktıklarını, bu süreçte birçok krizin üstesinden geldiklerini belirtti. Yıldırım, "İşte AK Partili yılların geçmiş dönemlerden en büyük farkı güven ve istikrardır. Bu sayede Türkiye'nin 70 yıllık bekleyen bütün işleri teker teker çözülmüştür; geciken, başlanmayan projelerin hepsi tamamlanmıştır. Eğer bu güven olmasaydı, milletimizin desteği olmasaydı bu projeleri daha çok konuşurduk. Ankara-Niğde Otoyolu 1990'da ihale edilmiş. Göreve geldiğimizde daha başlanmamış. Biz başladık, biz bitirdik. Şimdi Ankara'dan Mersin'e 3,5 saatte gidiyoruz. Bu yolları her fırsatta acımasızca eleştiren Kılıçdaroğlu, o yolla gitti Mersin'e miting yapamaya, unutmayın" ifadesini kullandı. 

'COVİD SONRASI ESKİ DÜNYA YOK'

Yıldırım, olayların çok hızlı değiştiği bir dünyaya girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Covid sonrası artık dünya, eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun 'E'sini bilmeyen ülkeler, bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika'da yüzde 7'ye çıkmış. Avrupa'da yüzde 6'ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Covid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu. Üretim sistemi çöktü, ihracat, ithalat, nakliyat; bütün bunlarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliğiyle olur, küresel istikrarın sağlanmasıyla olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır. Tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi vb. Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz, veriyoruz da."

'HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Binali Yıldırım, AK Parti'nin başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu başarının arkasında milletin duası, milletin desteği vardır. AK Parti bugünkü dalgalı şartlardan medet umanlara 2023'te yine en güzel cevabı verir mi arkadaşlar? 2023'te yeni bir destan yazacak mıyız? İstanbul olarak bu işin öncülüğünü yapmaya hazır mıyız? Tabii ondan sonra 2023, 2024'e giden yolu açan seçimdir. Bunu da unutmayalım. 2023 olmadan 2024 olmaz. 2024'te de inşallah İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye genelinde tekrar AK Parti'nin yerel siyasetiyle milletimizi buluşturacağız. Bu kadrolarla sizlerle yapacağız" dedi.

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#AK Parti#Binali Yıldırım#Ekonomi

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