Binali Yıldırım: Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Akyurt ilçesinde oto galericileri ziyaret etti. Esnafın otomotiv sektörüne ilişkin taleplerini dinleyip notlar alan Yıldırım, yaklaşan seçimler öncesi esnafın oyunu istedi. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, halkın beklentileriyle çözümlerin örtüşmesini sağlamanın tecrübe ve dertlenme işi olduğunu belirterek, "Türkiye'de sol, laf konusunda uzmanlaşmıştır. Halk sola iktidarı vermediği için onlar konuşmada uzman oldu. Biz de iş yapmakta uzman olduk.

O kadar farkımız var. Ne diyorlar; 'Sana söz'. Unutmayın söz uçar, eser kalır. Bu seçimi, ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı. Bu nasıl bir iş? Amerikalılar burada oy mu kullanacak? Fransızlar, Almanlar oy mu kullanacak? Kandil'dekiler oy mu kullanacak? Suriye'deki YPG/PYD oy mu kullanacak? Avrupa ve Amerika'daki FETÖ'cüler oy mu kullanacak? Bunlar kendilerini parçalıyor; 'gidin destekleyin' diye. Kimi destekleyin; Kemal Bey'i. Tayyip Bey, bunlara rest çekiyor; 'Türkiye eski Türkiye değil kardeşim' diyor. 'Uçak vermezsen uçağımı yaparım, tank vermezsen tankımı yaparım, gemi vermezsen gemimi yaparım. Kendi göbeğimi kendim keserim. Ben sana muhtaç değilim' deyince bunların kimyası bozuluyor" diye konuştu.

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'HDP, PKK'NIN YEŞİLE BOYANMIŞ ŞEKLİ'

Yıldırım, konuşmasının devamında, "Karşımızdaki rakip diyor ki; 'Teröristlerin bize oy vereceğini, destekleyeceğini nereden çıkardınız'? Kargalar güler buna. 'Biz onların desteğini istemiyoruz' diyorlar. Onların desteğini istemiyorsan HDP ile neden anlaştın? HDP, PKK'nın yeşile boyanmış şekli. HDP'nin iradesi yok. İrade dağda. Milletvekillerini bile dağ belirliyor. Dağ diyor ki; 'Şunu destekleyeceksin'. Onu destekliyor. Böyle bir şey olur mu, çocuk mu kandırıyorsun? Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi. Tayyip Erdoğan, eskiler gibi bunlara, 'Yes sir' deyip onlar konuşmadan konuşmayan bir Türkiye olsaydı, bizi el üstünde tutarlardı. Biz bu milletin başını öne eğdirecek bir şey yapamayız" dedi. (DHA)