Binalı Yıldırım: Bu hesap yanlış hesaptır

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çekmeköy'de 'Biz Anadoluyuz' buluşmasında Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım'a Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz eşlik etti. Sabah saatlerinde başlayan programa mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Binali Yıldırım, katılımcılara kısa bir konuşma yaptı.

"251 KARDEŞİMİZİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ SANDIĞA GELİYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım seçimlere çok kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, "Önümüzde 9 günümüz var. 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. 16. seçimimizi yapacağız. Biz 15 seçimi geride bıraktık. 3 Kasım 2002'den beri 15 seçim yaptık. 15 seçimde de sizler milletimiz arkamızda durdu ve her seferinde desteğinizi arttırarak 'yola devam' dediniz. Bu seçim biraz farklı. Ne olacak diyeceksiniz. Yani seçim seçimdir. Ama bu seçim farklı. Neden farklı biliyor musunuz? Bu seçimde ilk defa, ilk defa uğruna on binlerce şehit verdiğimiz bölücü terör örgütü 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz 251 kardeşimizin ölümüne sebep olan FETÖ terör örgütü sandığa geliyor. Sandığa ortak oluyor.

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Bu seçim PKK ve FETÖ terör örgütünü meşrulaştırma seçimidir. Bu seçim, bizim seçimimiz olmaktan çıktı. Bu seçim bölgemizi yeniden şekillendirmeye çalışan, emperyal güçlerin ve onların maşası PKK, YPG, PYD örgütlerinin, FETÖ'nün sahne aldığı bir seçime dönüşmüştür. Hatırlayın Millet İttifakı ben ona menfaat ittifakı diyorum. Niye menfaat ittifakı diyorum. Daha dereyi görmeden paçayı sıvadılar. Bol bol cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Bol bol bakanlık, Bol bol vekillik dağıtıyorlar. Kimin hakkını kime veriyorlar. Önce bir milletin önüne gelin. Millet sizi seçsin. Ondan sonra bol keseden verirsiniz. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu belli oldu. Ama belli olması için 21 ay yuvarlak masa etrafında dolandı durdular. Sonunda baktı dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu tek başına olmuyor zayıf kalıyor. 2 tane de belediye başkanını yanına verdiler. Siz bu şehrin belediye başkanını bu şehrin işlerini yapsın, altyapısını yapsın, üst yapısını yapsın, trafiğini çözsün. Verdiği yüzlerce vaadi yerine getirsin diye seçtiniz değil mi? Nerede şimdi bu arkadaş? Sizden izin aldı mı? Anadolu'yu dolaşıyor, Cumhurbaşkanlığı seçim propagandası yapıyor. Bu bir kere neresinden bakarsanız bakın sizin verdiğiniz oylara karşı yapılan bir yanlıştır" dedi.

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"14 MAYIS'TA OYNANAN OYUNU OYLARINIZLA BOZMA ZAMANIDIR"

Yıldırım, 14 Mayıs'ta tüm gençleri oy vermek için sandıklara davet ederek, "14 Mayıs'ta oynanan oyunu oylarınızla bozma zamanıdır. Ben bütün kardeşlerimizin özellikle de evlatlarımıza bu gerçekleri anlatmanızı istiyorum. Onlara şöyle diyecekler 'biz Tayyip Erdoğan'ı gördük, başkasını görmedik' onun için eskiyle yeniyi karşılaştıramıyoruz ama bu salondakilerin yüzde 80'ini eskiyi de biliyor, yeniyi de biliyor. Aradaki farkı da çok iyi biliyor. O yüzden değerli kardeşlerim 21 yıl boyunca gece demeden, gündüz demeden koşturduk. Birçok iş yaptık. Öylesine işler yaptık ki 100 yıllık işleri 20 yıla sığdırdık. Yollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, viyadükleriyle, hastaneleriyle, sanayi tesisleriyle, Türkiye'yi 1 iken 3 katına çıkardık. Biz bugüne kadar kimin mezhebini sorduk? Kimin etnik kimliğini sorguladık? Sen Sünni misin? Sen Alevi misin? Bize ne kardeşim? Bizi birbirimize bağlayan 4 tane ilkemiz var. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, yolumuz Hak. Bunun dışındakiler teferruattır. İster Alevi ol, ister Sünni ol. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Durup dururken hiç de yeri yokken ben Alevi'yim diye ortaya çıkarak kime ne mesaj veriyorsun. Alevi de bizim, Sünni de bizim. Bu hesap yanlış hesaptır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.