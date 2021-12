Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla buluştu

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir Valiliğince Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Engelliler Günü” etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesinde Yıldırım, tekerlekli sandalyeyle bocce oynayarak dart ve ok atan engellilere destek verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım etkinlikte yaptığı konuşmada, “Esasında engel hiç kimse ben engelli değilim diye böbürlenmesin övünmesin. Bugün engelsiz olan yarın bir engelli olabilir. Dolayısıyla hepimiz birer engelli adayıyız. O yüzden hayata bakışımız da farklı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Yapacağımız işlerde, icraatlarda hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini arttıran çalışmaları hep beraber söz etmemiz lazım. Esasında Türkiye'de engellilere yönelik farkındalık hemen hemen hiç yoktu. Buradan 15 sene öncesine gittiğimizde engellilere ait bir kanun da yoktu. Çeşitli kanunlarda sakat, çürük, özürlü gibi tabirlerle yer kalıyordu engelliler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellerin tamamını ilgilendiren müstakil, farklı bir kanun çalışması yaptık ve bu kanun gerçekleşti. Daha sonra diğer kanunlarda insan onurunu zedeleyen tabirlerin hepsini de çıkarttık. Sakat, çürük, özürlü gibi tabirler artık kanunlarımızda yer almıyor. Tabii bunlarla kalınmadı; engellilere yönelik kamu hizmetlerinden yararlanma yanında kamuda çalışmanın da önünü açtık” dedi.

“Bugün itibariyle 63 bin civarında engelli kardeşimiz devlette çalışıyor, iş, aç sahibi oldu” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Engelli öğretmenlerimiz var, engelli siyasetçilerimiz var, engelli kamu yöneticilerimiz var, memurlarımız var. Şimdi engellilerin önünde bir engel daha vardı. Engelliler hakim, savcı olamıyordu. Geçen hafta mecliste kabul edilen hakim ve savcılığı engelleyen madde vardı Hakimler Savcılar kanununda bunu da kaldırdık. Bu çok eski yıllardan kalan bir madde dolayısıyla artık bundan böyle engelli, fiziki engelleri olan kardeşlerimiz de hakim, savcı olabilecekler.

Bundan anlatmak istediğim şey şudur; engellilerin görünürlüğünü arttırmak. Çok eski yıllarda engellileri insanlara göstermekten ayıp bir şeymiş gibi saklarlardı, evden dışarı çıkarmazlardı, üzerlerine kapı kilitlerlerdi başkaları görmesin diye. O kimsenin kabahati değil rabbim nasıl yarattıysa veya daha sonra başına bir iş geldiyse elbette ki hayatın sonu değil, hayat devam ediyor ve esas olan zihinlerdeki engeli kaldırmak. Zihinlerdeki engel kalkarsa önümüzde hiçbir engel kalmaz. Engelleri aşacak tek şey sevgidir, sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla işimiz ve önceliğimiz engelli engelsiz bütün insanlarımızın hayatını kolaylaştıran, insanlarımızın gönlüne ruhuna dokunacak işler yapmaktır. Yolları bunun için yaptık, hastanelerimizin bunun için yaptık. Ama engellilerin erişimine ulaşımı konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz onu da kabul etmemiz lazım.”



“2003 YILINDA 3 MİLYARLIK BÜTÇE BUGÜN 65 MİLYARA ÇIKTI”

“Ulaştırma Bakanı iken bir gören göz projesi geliştirmiştik. Daha sonra Braille alfabesiyle devlet dairelerinde yönlendirme levhalarını koyduk, engelliler için yürüyüş bantları mecburi hale getirdik” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Yıllar geçtikçe bu farkındalık artıyor. Amacımız engellisi engel sizi 84 milyon bir arada kardeşçe yaşam mücadelesini vermek ve sevinçte ve tasada da bir olmak beraber olmak, kardeş olmak ve birlikte Türkiye olmak. Bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz. 2003 yılında Türkiye'de sosyal destek bütçesi bütün Türkiye'nin belediyeler, merkezi idare dahil 3 milyar altındaydı. Bugün bu bütçe 65 milyara çıktı. Bu neden? İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışından geliyor. İnsana verilen hizmetten geliyor. Tabi ki imkanlarımız arttıkça bu kaynakları daha da artıracağız ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermeye çalışacağız” dedi.



“HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, “Engellilik ifade edildiği gibi hepimizin her an yaşayabileceği ve hayatta bulunan her insanın bir engelli adayı olarak hayat sürdüğü bu dünya üzerinde pek çok insanımız gerek zihinsel gerekse de fiziksel olarak çeşitli engellere sahip bir hayat sürmeye mecbur kalıyorlar ve bununla yaşamaya çalışıyorlar. Özellikle son dönemde devletimizin, hükümetimizin çeşitli bakanlıklarımızın bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla attıkları adımlar, yapılan düzenlemeler, güncellemeler günlük hayatta artık engelli vatandaşlarımızın eskiye nazaran çok daha iyi bir seviyede hayatlarını idame ettirebilme imkanlarını sağlamış bulunuyor” ifadelerini kullandı.



“ENGELLİLERE ULAŞMAK GÖREVİMİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Sayın Başbakanım 3 Aralık Engellileri hatırlama ama bunu en iyi siz biliyorsunuz. Her yaptığınız çalışmada mutlaka engellilerle ilgili yolları, kaldırımları yaptınız, onlar için çok farklı işler yaptınız. Bugün çok net bir biçimde sosyal devletin bir parçası olan biz kamu yöneticileri bunun çok farkındayız. Yani devletimizin sosyal devlet özelliği her eve, her engelliye ulaşmaktır. Bizde yerel yöneticiler olarak şehrimizde engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak. Bizin de dediğiniz gibi en büyük engel zihindeki engeldir, engelleri hep birlikte aşabiliriz dediniz. Zihinsellerdeki engellerin haricindeki tüm engelleri aşmak için binalarımızı, yollarımızı, oyun parklarımızı, insanın olduğu her yerdeki çalışmayı engellilere uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizde farkındalığı artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve 20 ilçedeki kent konseylerimizde engelli meclislerimizi kurduk. Var olan derneklerimizle de uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Biz hep beraberiz bunu unutmuyoruz. Herkes bir gün engelli adayı. O nedenden dolayı gösterdiğiniz saygı göreceğimiz saygı manasına gelir. Hepimizin birbirine sevgiyle, saygıyla sarıldığı günler olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında engellilere yönelik erişebilirliği artıran kurumlara belgelerini takdim etti.