Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla buluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Hazırlıklarını tamamladık diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı'Hazırlıklarını tamamladık' diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaşın 11i belli oldu Sürpriz...Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz... #Süper Lig
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Yasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlarYasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlar#İspanya Kralı Felipe
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
HABERLERGündem Haberleri

Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla buluştu

#Binali Yıldırım#Engelliler#Balıkesir
Binali Yıldırım, Balıkesirde engelli vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir Valiliğince düzenlenen Dünya Engelliler Günü kutlamasına katıldı. Yıldırım tekerlekli sandalyeyle bocce oynayarak dart ve ok atan engellilere destek verdi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir Valiliğince Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Engelliler Günü” etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesinde Yıldırım, tekerlekli sandalyeyle bocce oynayarak dart ve ok atan engellilere destek verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım etkinlikte yaptığı konuşmada, “Esasında engel hiç kimse ben engelli değilim diye böbürlenmesin övünmesin. Bugün engelsiz olan yarın bir engelli olabilir. Dolayısıyla hepimiz birer engelli adayıyız. O yüzden hayata bakışımız da farklı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Yapacağımız işlerde, icraatlarda hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini arttıran çalışmaları hep beraber söz etmemiz lazım. Esasında Türkiye'de engellilere yönelik farkındalık hemen hemen hiç yoktu. Buradan 15 sene öncesine gittiğimizde engellilere ait bir kanun da yoktu. Çeşitli kanunlarda sakat, çürük, özürlü gibi tabirlerle yer kalıyordu engelliler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellerin tamamını ilgilendiren müstakil, farklı bir kanun çalışması yaptık ve bu kanun gerçekleşti. Daha sonra diğer kanunlarda insan onurunu zedeleyen tabirlerin hepsini de çıkarttık. Sakat, çürük, özürlü gibi tabirler artık kanunlarımızda yer almıyor. Tabii bunlarla kalınmadı; engellilere yönelik kamu hizmetlerinden yararlanma yanında kamuda çalışmanın da önünü açtık” dedi.

Binali Yıldırım, Balıkesirde engelli vatandaşlarla buluştu



“ARTIK ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ DA HAKİM VE SAVCI OLABİLECEK”

Haberin Devamı

“Bugün itibariyle 63 bin civarında engelli kardeşimiz devlette çalışıyor, iş, aç sahibi oldu” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Engelli öğretmenlerimiz var, engelli siyasetçilerimiz var, engelli kamu yöneticilerimiz var, memurlarımız var. Şimdi engellilerin önünde bir engel daha vardı. Engelliler hakim, savcı olamıyordu. Geçen hafta mecliste kabul edilen hakim ve savcılığı engelleyen madde vardı Hakimler Savcılar kanununda bunu da kaldırdık. Bu çok eski yıllardan kalan bir madde dolayısıyla artık bundan böyle engelli, fiziki engelleri olan kardeşlerimiz de hakim, savcı olabilecekler.

Bundan anlatmak istediğim şey şudur; engellilerin görünürlüğünü arttırmak. Çok eski yıllarda engellileri insanlara göstermekten ayıp bir şeymiş gibi saklarlardı, evden dışarı çıkarmazlardı, üzerlerine kapı kilitlerlerdi başkaları görmesin diye. O kimsenin kabahati değil rabbim nasıl yarattıysa veya daha sonra başına bir iş geldiyse elbette ki hayatın sonu değil, hayat devam ediyor ve esas olan zihinlerdeki engeli kaldırmak. Zihinlerdeki engel kalkarsa önümüzde hiçbir engel kalmaz. Engelleri aşacak tek şey sevgidir, sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla işimiz ve önceliğimiz engelli engelsiz bütün insanlarımızın hayatını kolaylaştıran, insanlarımızın gönlüne ruhuna dokunacak işler yapmaktır. Yolları bunun için yaptık, hastanelerimizin bunun için yaptık. Ama engellilerin erişimine ulaşımı konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz onu da kabul etmemiz lazım.”

“2003 YILINDA 3 MİLYARLIK BÜTÇE BUGÜN 65 MİLYARA ÇIKTI”

Haberin Devamı

“Ulaştırma Bakanı iken bir gören göz projesi geliştirmiştik. Daha sonra Braille alfabesiyle devlet dairelerinde yönlendirme levhalarını koyduk, engelliler için yürüyüş bantları mecburi hale getirdik” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Yıllar geçtikçe bu farkındalık artıyor. Amacımız engellisi engel sizi 84 milyon bir arada kardeşçe yaşam mücadelesini vermek ve sevinçte ve tasada da bir olmak beraber olmak, kardeş olmak ve birlikte Türkiye olmak. Bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz. 2003 yılında Türkiye'de sosyal destek bütçesi bütün Türkiye'nin belediyeler, merkezi idare dahil 3 milyar altındaydı. Bugün bu bütçe 65 milyara çıktı. Bu neden? İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışından geliyor. İnsana verilen hizmetten geliyor. Tabi ki imkanlarımız arttıkça bu kaynakları daha da artıracağız ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermeye çalışacağız” dedi.

“HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”

Haberin Devamı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, “Engellilik ifade edildiği gibi hepimizin her an yaşayabileceği ve hayatta bulunan her insanın bir engelli adayı olarak hayat sürdüğü bu dünya üzerinde pek çok insanımız gerek zihinsel gerekse de fiziksel olarak çeşitli engellere sahip bir hayat sürmeye mecbur kalıyorlar ve bununla yaşamaya çalışıyorlar. Özellikle son dönemde devletimizin, hükümetimizin çeşitli bakanlıklarımızın bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla attıkları adımlar, yapılan düzenlemeler, güncellemeler günlük hayatta artık engelli vatandaşlarımızın eskiye nazaran çok daha iyi bir seviyede hayatlarını idame ettirebilme imkanlarını sağlamış bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLERE ULAŞMAK GÖREVİMİZ”

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Sayın Başbakanım 3 Aralık Engellileri hatırlama ama bunu en iyi siz biliyorsunuz. Her yaptığınız çalışmada mutlaka engellilerle ilgili yolları, kaldırımları yaptınız, onlar için çok farklı işler yaptınız. Bugün çok net bir biçimde sosyal devletin bir parçası olan biz kamu yöneticileri bunun çok farkındayız. Yani devletimizin sosyal devlet özelliği her eve, her engelliye ulaşmaktır. Bizde yerel yöneticiler olarak şehrimizde engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak. Bizin de dediğiniz gibi en büyük engel zihindeki engeldir, engelleri hep birlikte aşabiliriz dediniz. Zihinsellerdeki engellerin haricindeki tüm engelleri aşmak için binalarımızı, yollarımızı, oyun parklarımızı, insanın olduğu her yerdeki çalışmayı engellilere uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizde farkındalığı artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve 20 ilçedeki kent konseylerimizde engelli meclislerimizi kurduk. Var olan derneklerimizle de uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Biz hep beraberiz bunu unutmuyoruz. Herkes bir gün engelli adayı. O nedenden dolayı gösterdiğiniz saygı göreceğimiz saygı manasına gelir. Hepimizin birbirine sevgiyle, saygıyla sarıldığı günler olsun” diye konuştu.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında engellilere yönelik erişebilirliği artıran kurumlara belgelerini takdim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Binali Yıldırım#Engelliler#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları