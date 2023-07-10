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Binali Yıldırım anjiyo oldu

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Binali Yıldırım#Anjiyo
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, rutin kontrol sırasında kalp rahatsızlığıyla karşılaşınca anjiyo oldu.

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Evinde istirahat eden Yıldırım, sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibarıyla tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.”       

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#AK Parti#Binali Yıldırım#Anjiyo

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