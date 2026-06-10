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Binadan beton parçaları koptu! Vatandaşlar son anda kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Beton Parçaları#Van Cumhuriyet Caddesi#Güvenlik Kamerası
Binadan beton parçaları koptu Vatandaşlar son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 14:02

Van'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde, bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalarının caddeye düştü. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtulurken olay anı kameralara yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları bir anda kaldırıma düştü.

Binadan beton parçaları koptu Vatandaşlar son anda kurtuldu

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Olay sırasında bölgede yoğun yaya hareketliliğinin bulunması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, beton parçalarından son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Binadan beton parçaları koptu Vatandaşlar son anda kurtuldu

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olası risklere karşı dış cephede tehlike oluşturacak döküntülere müdahale etti.



 

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#Beton Parçaları#Van Cumhuriyet Caddesi#Güvenlik Kamerası

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