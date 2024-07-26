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Binadaki koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

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#Antalya#Niyazi Yerli#Antalya Haberleri
Binadaki koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 14:24

Antalya'da daireden yoğun koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, emekli öğretmen Niyazi Yerli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler Yerli'nin altında kablo olduğunu görünce tedbir amaçlı elektrik akımını kesti. Yerli'nin, ölmeden önce koluna tansiyon aleti bağladığı görüldü.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 sokak üzerinde yer alan 5 katlı sitenin 3'üncü katında meydana geldi. Bina sakinleri apartman içerisinden yoğun koku gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi.

Binadaki koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yönetici, kokunun 3'üncü katta yaşayan Niyazi Yerli'nin olduğu daireden geldiğini belirledi. Yerli'ye ulaşamayan site yöneticisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, çilingir çağırdı. Adrese gelen çilingir kapıyı açınca sağlık ve polis ekipleri içeriye girdi.

Binadaki koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

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CESEDİN ALTINDA KABLO GÖRÜLÜNCE AKIM KESİLDİ

Evin salonunda yüz üstü hareketsiz görülen ve yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Yerli'nin altında kablo olduğunu gören ekipler, tedbur amaçlı site görevlisinden dairenin elektriğinin kesilmesini istedi. Akımın kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, Niyazi Yerli'nin kolunda tansiyon aleti olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Yerli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Niyazi Yerli'nin emekli Almanca öğretmeni olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.

Binadaki koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

 

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#Antalya#Niyazi Yerli#Antalya Haberleri

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