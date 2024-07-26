Binadaki koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

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Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33 sokak üzerinde yer alan 5 katlı sitenin 3'üncü katında meydana geldi. Bina sakinleri apartman içerisinden yoğun koku gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi.

Yönetici, kokunun 3'üncü katta yaşayan Niyazi Yerli'nin olduğu daireden geldiğini belirledi. Yerli'ye ulaşamayan site yöneticisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, çilingir çağırdı. Adrese gelen çilingir kapıyı açınca sağlık ve polis ekipleri içeriye girdi.

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CESEDİN ALTINDA KABLO GÖRÜLÜNCE AKIM KESİLDİ

Evin salonunda yüz üstü hareketsiz görülen ve yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Yerli'nin altında kablo olduğunu gören ekipler, tedbur amaçlı site görevlisinden dairenin elektriğinin kesilmesini istedi. Akımın kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, Niyazi Yerli'nin kolunda tansiyon aleti olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Yerli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Niyazi Yerli'nin emekli Almanca öğretmeni olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.