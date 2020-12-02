MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBina yıkımında ekipler şaşkına döndü! Hemen polisi aradılar
GeriGündem Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü! Hemen polisi aradılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer Şen, KARAMAN(DHA)- 
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü! Hemen polisi aradılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü! Hemen polisi aradılar
Abone Olgoogle-news

Karaman'da metruk bir binanın yıkımını yapan belediye görevlileri, binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi.

10
  • Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü Hemen polisi aradılar
  • Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü Hemen polisi aradılar
  • Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü Hemen polisi aradılar
  • Bina yıkımında ekipler şaşkına döndü Hemen polisi aradılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, bugün sabah saatlerinde Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana geldi. İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Ardından durumu polise bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi. Soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle