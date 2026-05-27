Bina tahliye edildi… Otel odasında korkutan yangın

İSTANBUL Fatih Topkapı’da bulunan 4 katlı otelin 4’üncü katında dün 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otelden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan otelde kalanları tahliye ederken, diğer yandan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından otel odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı belirlendi.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç bir erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan H.E.G. (32) isimli kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Otel çalışanı Cemil Ağda, “Geldiğimde itfaiyeler yeni gitmişti. 4'üncü kattaki gencin kaldığı odada çıkmış yangın. Yabancı değil. Oteli boşalttılar, başka kimseye bir şey olmadı. Hasar var” dedi.