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Bina sakinlerine büyük şok! Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

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#Antalya#Haber#Bina
Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 09:24

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle can güvenliği açısından riskli görülen 3 katlı binada oturan 8 aile hayatının şokunu yaşadı. İftar sonrası bir dairede bir bebeğin yattığı beşiğinin üzerine kapı düştüğü ihbarı üzerine ekipler yaptığı inceleme sonucu çatlaklar sebebiyle binanın tahliye edilmesi kararı aldı.

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Kökez Mahallesi Yazır Caddesi üzerinde bulunan apartmanda Umut Dalka’ya ait dairenin iç kapılarından bir tanesi yerinden çıkarak 5 aylık bebeğin yattığı beşiğin üzerine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

9 dairesi bulunan 3 katlı binada yaşayan 33 kişi, görevli ekiplerce tahliye edilerek bina mühürlendi. Zabıta ekipleri bina çevresini demir bariyerlerle çevirdi. Bina sakinlerinden kimisi akvaryumunu, kimi okuduğu Kuran-ı Kerim'i yanına alırken, çocuklarda oyuncaklarıyla birlikte evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

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"BİLGİ GELENE KADAR CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİNA KULLANIMA KAPATILMIŞTIR"

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Hamza Çimen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce bilirkişi raporlarında binanın taşıyıcı sisteminde bir hasar olduğuna dair bilgi gelmemişti. Şu an gözlemsel olarak yapılan incelemelerde binada çatlaklar olduğu görülmüştür.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

Tedbir amaçlı olarak binanın sağlam olduğuna dair bir rapor ya da kurumumuza bir bilgi gelene kadar can ve mal güvenliği açısından bina kullanıma kapatılmıştır. Durum bundan ibarettir" dedi.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

Apartman sakinlerinden Umut Dalka ise, "Biz bu binayı 2018 yılında satın aldık. 2020 yılının başlarında binada sıkıntılar çıktı. Biz adli makamlara şikayette bulunduk. 2023 yılının Ağustos ayında bu binanın giriş katlarına tadilat yapılacağı yolunda bilirkişi raporu verildi.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

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Giriş katındaki 2 daire mühürlendi. Bizlere herhangi bir tahliye kararı gelmedi. Aradan 19 ay geçmesine rağmen resmi makamlardan bilgilendirme yapılmadı. Evde de güçlendirme yapılmadı. Keşif yapıldı. Keşifte bilirkişi bu binayı tadilat kurtarmaz yıkılması lazım dedi. Ama tadilat denilmesine rağmen bir çivi bile çakılmadı.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

Bizim ölmemiz bekleniyor. Binanın terazisi kaybolduğu için kapı çerçevesi ile birlikte benim 5 aylık bebeğimin üzerine düştü. Çocuğumu kaybedebilirdik" dedi.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

Eşi Serpil Dalka da, "Çok korktuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu binadan bir şey olmaz. Yeniden yıkılıp yapılmasını istiyoruz" dedi.

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Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

Binada 2020 yılında çatlaklar meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri adli makamlara müracaatla müteahhit hakkında şikayette bulunduğu, 2023 yılında binanın giriş katlarına tadilat yapılması gerektiği fakat binanın herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

Bina sakinlerine büyük şok Beşiğin üzerine kapı düştü, belediye apartmanı mühürledi

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#Antalya#Haber#Bina

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