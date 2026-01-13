×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Saldırı
Bina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 12:14

Fatih'te bir bina sakini, tartıştığı restoran çalışanının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken saldırgan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, 11 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde oturan bina sakini, komşu restoran çalışanı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bina sakini daha sonra evine giderek aldığı pompalı tüfekle restorana ateş açtı.

Bina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtı

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada açık olan restoranın dış cephesine isabet etti. Olayda yaralanan olmazken bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Haberin Devamı

Bina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtı

OLAY ANI KAMERADA 

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bina sakini ile restoran çalışanı arasında çıkan tartışma ve bina sakininin pompalı tüfekle apartmandan çıktığı anlar yer aldı. Saldırı sonrası ve çevredeki vatandaşların kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

Bina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!