Bina sakini, çıkan tartışmada restorana ateş açtı

Olay, 11 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde oturan bina sakini, komşu restoran çalışanı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bina sakini daha sonra evine giderek aldığı pompalı tüfekle restorana ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada açık olan restoranın dış cephesine isabet etti. Olayda yaralanan olmazken bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, pompalı tüfekli saldırganı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bina sakini ile restoran çalışanı arasında çıkan tartışma ve bina sakininin pompalı tüfekle apartmandan çıktığı anlar yer aldı. Saldırı sonrası ve çevredeki vatandaşların kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.