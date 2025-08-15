Bin yıllık tarih yerlerde! Yağmalayıp satışa çıkarmışlar

Haberin Devamı

Anadolu toprakları, kültürel miras açısından tam bir hazine. Bu hazinenin ortaya çıkarılması ve korunması amacıyla yürütülen çalışmalar her geçen gün hız kazanıyor fakat cehaletin galip geldiği uygulamalar, geçmiş uygarlıkların kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İşte, o uygulamalardan biri Antalya Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinde ortaya çıktı.

ROMA’DAN OSMANLI’YA

İlçedeki atölyenin girişini, Roma dönemine ait bezemeli arkeolojik eserler, Akseki, İbradı, Ormana, Sarıhacılar ve Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki Osmanlı dönemine ait tarihi yapılardan sökülen kök boyalı, bezemeli kapı ve pencerelerle dolduran işletmeciler, arkeolojik ve etnografik eser niteliği taşıyan parçaları 30-40 bin TL bedel belirleyerek satışa çıkardı. Yerlere saçılarak sergilenen eserleri tek tek fotoğraflayan ve suç duyurusunda bulunan eski Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, “Gördüklerime inanamadım. Şaşkınlık içindeyim” dedi.





30-40 BİN LİRAYA

Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Karabayram şöyle dedi: “Yakın bir dostumun anlatımı üzerine atölyeye gittim. Eserleri tek tek inceledim. Bunlar taşınmaz kültür varlığı. Ben koruma ve restorasyon uzmanıyım. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Atölyenin her köşesinde ayrı bir tarih yatıyordu. Tarihi resmen yağmalayıp üst üste istiflemişler. O kapıların, pencerelerin hepsi sedir ağacından. Hepsi kök boyalı, işlemeli, 300-400 yıllık Osmanlı eserleri. Ocaklar, kafesler, tahta beşikler, mühürlü, motifli hamur tekneleri... Daha da vahimi yerlere atılan Roma dönemine ait sütun başlıkları bile satışa çıkarılmıştı. Benden 25-30 bin TL para istediler. İnanın gördüklerim karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Atölyeden çıkar çıkmaz ilgili tüm birimleri haberdar ettim. Kültür varlıklarının bu kadar aleni biçimde yağmalanması asla kabul edilemez. Devletimizin kurumları elbette gereğini yapacaktır.”





JET HIZIYLA SORUŞTURMA

İhbar üzerine jet hızıyla harekete geçen Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, soruşturma başlattığını açıkladı. Hürriyet’e konuşan İl Müdürü Candemir Zoroğlu: “Parçaların tespiti için çalışma başlattık. Side Müze Müdürlüğümüz gerekeni yapıyor. Kapı ve pencereler konusunda henüz bir tespit yapılmadı ancak sütun başlıkları ağır bir ceza konusu oluşturabilir” dedi. Jandarma eşliğinde atölyeye giden Side Müzesi yetkilileri, arkeolojik eserlerin müzeye naklini gerçekleştirdi.