Bin metre misina aÄŸÄ± ele geÃ§irildi â€˜El koymasaydÄ±k yaklaÅŸÄ±k 10 ton balÄ±k aÄŸa yakalanÄ±rdÄ±â€™

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Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n tek balÄ±k tÃ¼rÃ¼ inci kefali, Ã¼reme dÃ¶nemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasÄ±nda tatlÄ± sulara gÃ¶Ã§ ediyor. Bu gÃ¶Ã§ yolculuÄŸu gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunarken kaÃ§ak avcÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in de jandarma, Sahil GÃ¼venlik Van GÃ¶lÃ¼ Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±, polis ve TarÄ±m Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, gece gÃ¼ndÃ¼z denetim yapÄ±yor.

TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Åžubesi ekipleri, bir ihbar Ã¼zerine Edremit ilÃ§esindeki Engil Ã‡ayÄ±'nda denetim yaptÄ±. Denetimlerde Ã§ayda aÄŸ olduÄŸu tespit edildi. DHA ekibinin anbean gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi operasyonda, ekipler suya girerek, kaÃ§ak avcÄ±larÄ±n suya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bin metre uzunluÄŸunda misina aÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. AÄŸ, imha edilmek Ã¼zere araca konuldu.

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3 TONU CANLI, 18 TON Ä°NCÄ° KEFALÄ° ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Karada jandarma, gÃ¶lde ise Sahil GÃ¼venlik Van GÃ¶lÃ¼ Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ile yapÄ±lan denetimlerde bir ayda 3 tonu canlÄ±, 18 ton inci kefali ele geÃ§irildi. Denetimlerde 12 bin metre uzunluÄŸunda aÄŸ ve av malzemelerine el konulurken, kaÃ§ak balÄ±k avlayan 30 kiÅŸiye 100 bin TL idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

â€˜el koymasaydÄ±k yaklaÅŸÄ±k 10 ton balÄ±k aÄŸa yakalanÄ±rdÄ±â€™

TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Demir, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tuzlu ve sodalÄ± suyu olan Van GÃ¶lÃ¼'nde yaÅŸayan inci kefalinin tatlÄ± sulara gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n 15 Nisan tarihi itibarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bir ihbar Ã¼zerine Engil Ã‡ayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z denetimlerde bin metre misina aÄŸÄ± ele geÃ§irdik. EÄŸer bu aÄŸa zamanÄ±nda el konulmasaydÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 ton balÄ±k bu aÄŸda yakalanÄ±rdÄ±. KaÃ§ak avcÄ±lara mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz. Burada halkÄ±mÄ±za seslenmek istiyorum. 3 aylÄ±k yasak dÃ¶neminde balÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± avlamayalÄ±m, satmayalÄ±m, tÃ¼ketmeyelim ve avlanmasÄ±na mÃ¼saade etmeyelim. Yasak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar 15 tonu Ã¶lÃ¼, 3 ton da canlÄ± olmak Ã¼zere 18 ton balÄ±ÄŸa el konuldu. CanlÄ± balÄ±klar tekrar suya bÄ±rakÄ±ldÄ±, Ã¶lÃ¼ balÄ±klarÄ± da imha edildi. Bu kapsamda kaÃ§ak balÄ±k avlayan 30 kiÅŸiye de 100 bin TL. idari para cezasÄ± uygulandÄ±. 45 adet av malzemesi ile 12 bin metre uzunluÄŸunda aÄŸlara el konuldu. Bizim 112 ihbar ve 182 ÅŸikayet hatlarÄ±mÄ±z var. Bu hatlara dÃ¼ÅŸen ihbarlar doÄŸrultusunda Engil Ã‡ayÄ±'na gelerek denetim yaptÄ±k. Yasak Ã¶ncesi vatandaÅŸlara yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilendirme toplantÄ±larÄ± iÅŸe yaradÄ±. Bu konuda bin Ã¶ÄŸrenciye inci kefali eÄŸitimi verdik. KÃ¶y muhtarlarÄ± bu konuda bilgilendirildi."Â

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