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Bin kişilik ekip iz arıyor... Mikail’in şehit edildiği bölgede arazi taraması sürüyor

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#Mikail Bozlağan#İçişleri Bakanlığı#Saldırı
Bin kişilik ekip iz arıyor... Mikail’in şehit edildiği bölgede arazi taraması sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığı’na saldırı girişiminde bulunan teröristlerin veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ı (24) şehit edip aracını gasp ettiği Kayseri’nin Develi ilçesinde, 18 farklı ilden gelen yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışması yapıyor. Timlere, havadan da İHA’lar ile helikopterler destek veriyor.

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Ankara’da 1 Ekim günü saat 9.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün giriş kapısının önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gelen PKK’lı 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1’i kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri’nin Develi ilçesinde gasp ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi’nde 1 çocuk babası veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ı tabancayla vurup şehit ederek, gasp ettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları saptandı.

İHA’LAR DA SAHADA

Güvenlik güçleri, Bozlağan’ın şehit edilmesinin ardından Develi’nin Avlağa ve Köseler mahalleleri ile ilçe genelindeki bazı noktalarda arazi tarama çalışması başlattı. Yol kontrolünde de sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılıyor. Bölgeye 18 farklı ilden gönderilen aralarında Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) ile Jandarma ve Polis Özel Harekât’ın da olduğu yaklaşık bin kişilik özel ekip, arazi tarama çalışmalarına katılıyor. Özel timlere, havadan da insansız hava araçları ve helikopterlerle destek veriliyor. 

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#Mikail Bozlağan#İçişleri Bakanlığı#Saldırı

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