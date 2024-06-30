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Bin hâkim ve savcı yardımcısı geliyor

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#Yılmaz Tunç#Hâkim#Savcı
Bin hâkim ve savcı yardımcısı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcı yardımcılığı kapsamında, 23-24 Aralık 2023’te ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından bin hâkim ve savcı yardımcısının mülakat sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 

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USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ

Bakan Tunç’un dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama özetle şöyle dedi: “Hâkim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemimizin ilk hâkim ve savcı yardımcılarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hâkim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisi’nde 1 yıl eğitim alacak ve usta-çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.

Bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hâkim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacaklar. Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hâkim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak.”

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#Yılmaz Tunç#Hâkim#Savcı

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