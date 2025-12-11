×
Bin 500 hanenin elektriğine denk! Ahırda kaçak kripto para ürettiler

Güncelleme Tarihi:

#Kripto Para#Kaçak Elektrik#1500 Hane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 12:45

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu, tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı. Kullanılan elektriğin 1500 hanenin kullandığı elektriğe denk geldiği tespit edildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.

Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu.

1500 HANENİN ELEKTİRĞİNE KARŞILIK

Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi.

Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.

Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor.

 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu adrese yapılan operasyonda kripto para işlemlerinde kullanılan 281 cihaz, 1 elektrik trafosu ile 1 kesici cihazın ele geçirildiği, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

 

