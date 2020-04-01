Bin 309. hafta Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları ilan edildi - MPİ 1 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 309. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyago İdaresi'nce noter çekiliş heyeti tarafından saat 21:45'te tamamlanan çekilişin ardından, ikramiye oranları açıklandı. 1 Nisan Sayısal Loto canlı çekilişinde Sayısal Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenlerin gözü haftanın şanslı rakamlarına çevrildi. İşte, Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası ve Sayısal Loto sonuçları...

1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto oyununun 1309. hafta sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne oldu?

Sayısal Loto oyununun 1308'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 845 bin 861 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 7 bin 870 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 612 kişi 97 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 51 bin 638 kişi de 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 1 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.