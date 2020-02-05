Bin 294. hafta Sayısal Loto sorgulama ekranı - Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi (5 Şubat 2020)

Yüz binlerce şans oyunu tutkununun heyecanla beklediği 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapıldı. Topların bulunduğu kürenin saat 21:45'te çalışmasıyla 6 şanslı numara MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların ilgi gösterdiği Sayısal Loto sonuçları ve 1294. hafta Sayısal Loto sonuç ve ikramiye sorgulama sayfası.

Sayısal Loto'nun 1294. hafta çekiliş sonuçları, bu hafta kuponlarını hazırlayan vatandaşlar tarafından çekilişin hemen sonrası merak konusu oldu. Saat 41:45'te yapılan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası ilan edilen haftanın şanslı numaraları şunlar oldu;

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 98 kişi 7 bin 737'şer lira, 4 bilen 5 bin 677 kişi 100'er lira ve 3 bilen 114 bin 816 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto kuponları için önemli bilgi

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.