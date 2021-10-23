BİM ne zaman açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu BİM çalışma saatleri 2021

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İndirimli ürünleriyle vatandaşlar tarafından tercih edilen zincir marketler arasında yer alan BİM hafta sonu açılış saatleri sorgulanıyor. Peki, bugün BİM ne zaman açılıyor ve ne zaman kapanıyor? İşte güncel BİM çalışma saatleri 2021.

BİM NE ZAMAN AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

Ancak bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

BİM HAFTA SONU KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

BİM marketler hafta sonu açık olacak. Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde; "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.