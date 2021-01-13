BİM kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2021 BİM açılış kapanış saatleri

2021 BİM açılış ve kapanış saatleri ile zincir mağazanın kapısına gitmek ve ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden BİM açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, BİM kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, 2021 BİM açılış ve kapanış saatleri

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, Şok ve Bim, pandemi dolayısıyla sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arasında hizmet vermektedir. Bu durum bazı merkezlerde değişiklik gösterebilir.

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciri. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2016 yılında 50 yeni mağaza açarak 329 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. 1997 yılında Türkiye'nin ilk özel marka ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunulmuştur. 2000 yılında 599 mağazaya, 2005 yılında 1.194 mağazaya ulaşan BİM, 2016'nın Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde 5.580 mağazası ile hizmet vermektedir. 2016 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 75 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 215 mağazaya ulaşmıştır.

Bim Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Bim Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

Bim merkez binası BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bim merkez şubesine 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.