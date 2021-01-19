BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM açılış ve kapanış saati

BİM marketin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatleri değişiklik gösteren işletmeler arasında marketler de bulunuyor. BİM market hafta içi saat 10.00’dan itibaren belirtilen saate kadar hizmet vermeye devam ediyor. İşte BİM çalışma saatleri

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.