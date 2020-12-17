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Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM market çalışma saatleri

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BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM market çalışma saatleri
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BİM çalışma saatleri, markete gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri raflara ekleniyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde markete gidiyorlar. Peki, BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saati

BİM açılış ve kapanış saati yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda marketin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. BİM hafta içi saat 10:00’da açılıyor. İşte çalışma saatleri

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’de kapanıyor. Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

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