BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? MEB BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır?

BİLSEM sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. 2019-2020 alımlarında öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 25 Kasım ve 6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. Grup tarama testine girip kazanan adaylar ikinci aşamaya geçebilecekler. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları daha önce MEB tarafından yayınlanan takvime göre 22 Nisan’da erişime açılacak. Sonuç açıklanma tarihi ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

SINAV ERTELEME DUYURUSU

Kurum tarafından 14 Mart tarihinde yapılan açıklama şu şekilde:

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.