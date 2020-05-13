BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. BİLSEM sınavları her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. BİLSEM sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama testi 4 Ocak’tan itibaren 15 Mart haftasına kadar her hafta sonu yapıldı. İlk aşamada başarılı olan adaylar bireysel değerlendirmeye girecekler. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları daha önce yayınlanan takvime göre 22 Nisan’da açıklanacaktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mart’ta itibaren sınavların ertelemesinin ardından kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra //meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.