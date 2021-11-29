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BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınav başvuru detayı

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BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak 2022 BİLSEM sınav başvuru detayı

BİLSEM sınavları ve başvuru süreci, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor. Peki, bu yıl BİLSEM sınavları ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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BİLSEM sınavları, yüzlerce vatandaşın yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavında ter dökecek olan adaylar, sınavı kazanmaları halinde bu eğitim kurumlarında devam etme hakkına sahip olacak. Peki, BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM sınavının başvuruları bu sene henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl ise başvurular, 25 Kasım-6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Bu yıl başvuruların, önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

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