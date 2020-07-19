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Haber Giriş: 19.07.2020 - 02:04,Son Güncelleme:

BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı - BİLSEM MEBBİS ve e devlet sonuç sorgulama 2020

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BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı - BİLSEM MEBBİS ve e devlet sonuç sorgulama 2020
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BİLSEM öğretmen atama Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından erişime açıldı. e-Devlet ve MEBBİS'ten sonuçlarını öğrenecek olan adaylar, BİLSEM sonuçlarına T.C kimlik numarası ya da şifreleri ile erişim sağlayabilecekler. Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. İşte, 2020 BİLSEM öğretmen atama sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvurularını alınan Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı atama sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından belli oldu. MEB’ten yapılan açıklamaya göre, BİLSEM öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi ve MEBBİS üzerinden öğrenilebilecek. İşte, atama sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

Başvuruları ve sınav aşamaları daha önceden gerçekleşen 2020 MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları bakanlık tarafından açıklandı. BİLSEM atama sonuçları aşağıdaki linten sorgulanabilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI MEBBİS ÜZERİNDEN SORGULAMA

ATAMALAR VE TERCİHLER HAKKINDA

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından //meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

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