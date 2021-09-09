BİLSEM kayıtlarında son gün ne zaman? İşte BİLSEM takvimi

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtları ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 23 Ağustos'ta başlayan kayıt sürecinde ise sona yaklaşıldı. Takvime göre BİLSEM kayıtları 10 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Takvime göre BİLSEM'de kayıt süreci 23 Ağustos'ta başladı ve 10 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM TAKVİM

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

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