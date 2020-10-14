BİLSEM baraj ve taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama 2020!

BİLSEM puan hesaplama, baraj puanı ve taban puanı gibi bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği hesaplama yöntemlerine göre şekilleniyor. Peki, BİLSEM baraj ve taban puanı kaç? İşte, BİLSEM puan hesaplama hakkında detaylı bilgiler

2020 BİLSEM BARAJ VE TABAN PUANI KAÇ?

2020 yılının BİLSEM sonuçlarına göre baraj ve taban puanı şu şekilde;

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı 1.sınıflar 500 460 460 2.sınıflar 510 480 480 3.sınıflar 520 500 500

BİLSEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 21 soruya cevap veren öğrenci 210 puan alırken, 55 soruya doğru cevap veren öğrenci 550 puan alıyor. Puan hesaplaması bu şekilde yapılıyor.