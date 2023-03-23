Bilişim Vadisi firmaları Ufuk Avrupa’ya dahil oluyor

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Bilim ve teknoloji alanında Avrupa Birliği’ni (AB) güçlendirmeyi amaçlayan Ufuk Avrupa Programı’na Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi de katılıyor. Bilişim Vadisi’nde yer alan firmaların Ufuk Avrupa programından yararlanması amacıyla Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK iş birliğinde Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Ufuk Avrupa’ya dahil olarak Bilişim Vadisi’nde yer alan firmaların daha fazla uluslararası proje yapmasını hedeflediklerini söyledi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da amaçlarının Bilişim Vadisi’nin potansiyelinin sadece ülke sınırları içinde kalmaması olduğunu kaydetti.

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Bilişim Vadisi AB Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Bilgi Günü, Bilişim Vadisi Kocaeli Merkez Kampüsü’nde gerçekleşti. Etkinlikte TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Ufuk Avrupa Programı Türkiye Ulusal İrtibat Noktası Koordinatörü Serhat Melik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında genel bir sunum yaptı. TÜBİTAK Uzmanı Burak Tiftik, dijital alana yönelik bir sunum gerçekleştirirken öğleden sonraki oturumda ise Serhat Melik bu kez Ufuk Avrupa’da mobilite alanında yapılan çalışmaları anlattı. TÜBİTAK Uzmanı Tarık Şahin de EIC/EIT alan sunumu ile Bilişim Vadisi firmalarını bilgilendirdi.

BİLİŞİM VADİSİ FİRMALARI DAHA FAZLA ULUSLARARASI PROJEDE YER ALACAK

Derneği kurduktan sonra Bilişim Vadisi’nde yer alan firmalara bilgilendirmelerde bulunduklarını anlatan İbrahimcioğlu, “Amacımız; firmalarımızın daha fazla uluslararası projeler yapması, AB projelerinde yer almasını sağlamak. Bugün ise Türkiye’de bu işi en iyi yapan, en çok projeleri destekleyen kurum olan TÜBİTAK’ımızla ve bizzat kıymetli başkanının teşrifleri ile de aslında bu hususta neleri daha iyi yapabileceğimizi dinlemek için bir araya geldik” diye konuştu.

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MANDAL’DAN UFUK AVRUPA SUNUMU

Toplantıda TÜBİTAK Başkanı Mandal da “Ufuk Avrupa Programında Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı” başlıklı bir sunum yaptı. Etkinliğin ardından bir değerlendirmede bulunan Mandal, Türkiye’nin 2006’dan itibaren AB araştırma programlarının tam üyesi olduğunu ve Avrupa’daki tüm ülkeler gibi Türkiye’deki araştırmacıların da bu fonlara ulaşabildiğini söyledi.

100 MİLYAR AVROLUK PROGRAMIN ORTAĞIYIZ

Ufuk Avrupa’nın 2021-2027 yıllarını kapsayan 7 yıllık bir program olduğu bilgisini veren Mandal, “Ufuk Avrupa, şu an 100 milyar avroluk olanak sağlıyor, 100 milyar avroluk bir programın biz ortağıyız. Türkiye’deki tüm araştırma kuruluşları olarak bundan çok daha fazla yararlanabilmek için bir gayretin içindeyiz. Programa kendi başınıza başvurmanın ötesinde daha fazla ortaklığın, Avrupa’daki diğer ülke ortaklıkları ile birlikte gerçekleşmesi gerekiyor” dedi.

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TÜRK FİRMALARININ UFUK AVRUPA BAŞARISI

Ufuk Avrupa’da 400’ün üzerinde Türk firmasının 300’e yakın projesi bulunduğuna dikkat çeken Mandal, “Bu müthiş bir başarı. Geçmiş dönemlerde bu yedi yılın sonunda belki olabiliyordu, şimdi ise programın henüz ikinci yılında çok yüksek sayıda firma katılımı sağladık. Oldukça yüksek sayıda desteklenmiş projemiz bulunuyor. Bu projelerin 29’unun proje koordinatörüyüz. Avrupa’yı biz koordine ediyoruz. 29 projenin koordinasyonunu Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarımız gerçekleştiriyor” diye konuştu.

BİLİŞİM VADİSİ’NİN POTANSİYELİ’Nİ AVRUPA’YA TAŞIMAK İSTİYORUZ

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Mandal; akıllı şehirler ve mobilite gibi alanlarda Bilişim Vadisi ile Ufuk Avrupa’nın uyuştuğunu söyleyerek “Bu nedenle Türkiye’deki tüm firmalarımız ama özellikle Bilişim Vadisi firmalarımız için büyük bir fırsat alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Amacımız Türkiye’nin teknoloji üssü olan Bilişim Vadisi’nin potansiyelinin sadece ülke sınırları içinde kalmaması, Avrupa’daki ortaklarla birlikte artarak büyümesinin bir kaldıraç gücü olması” dedi.

UFUK AVRUPA NEDİR?

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ufuk Avrupa, AB’yi bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmeyi, yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmeyi amaçlıyor.