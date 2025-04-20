Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı tamamlandı

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Bu yıl 800’ün üzerinde başvuruyla rekor bir ilgi gören kampa, 24 farklı şehirden seçilen 250 genç geliştirici kabul edildi. Kamp; oyun sektörüne ilgi duyan girişimcileri, yatırımcıları ve akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye oyun ekosistemine yeni bir soluk kazandırdı.

EĞİTİM, MENTÖRLÜK VE YATIRIMIN KESİŞİM NOKTASI: DIGIAGE İZMİR

Katılımcılar, kamp öncesi bir aylık çevrim içi eğitim programına dahil oldular. Kamp süresince oyun tasarımı, yazılım, animasyon, yayıncılık ve hukuk gibi alanlarda atölye ve seminerlere katılan gençler; sektörel mentörlükler sayesinde projelerini olgunlaştırarak yatırımcı karşısına çıktı.





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18 Nisan Cuma günü düzenlenen Demo Day etkinliği, kampın zirve noktası oldu. Bilişim Vadisi GSYF, APY Ventures ve sektöre yön veren yayıncı firmaların yer aldığı etkinlikte, yatırımcılar ve sektör temsilcileri gelecek vaat eden projeleri yakından inceledi.

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de katılarak konuşmalarıyla genç girişimcilere ilham verdi.

“OYUN SEKTÖRÜ TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNDE İLK 5’TE”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin oyun girişimciliğinde ulaştığı başarıya dikkat çekti:

BAKAN YARDIMCISI GÖNÜLLÜ: “TÜRKİYE, TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ ALANINDA OYUN SEKTÖRÜNDE DÜNYADA İLK 5’E GİRDİ”

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin oyun girişimciliğinde ulaştığı başarıya dikkat çekti:

“Oyun sektörü küresel ölçekte yaklaşık 200 milyar dolarlık devasa bir pazar büyüklüğüne yaklaşmış durumda. Türkiye olarak bizler de bu dinamik alanda önemli bir oyuncu haline geldik. Son 23 yılda teknoloji girişimciliği ekosistemimizin kat ettiği mesafe takdire şayan.

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2024’te Türkiye oyun sektörü yaklaşık %40 büyüyerek 800 milyon doları aştı. Bu başarı, Türkiye'yi teknoloji girişimciliği alanında oyun sektöründe dünyada ilk 5 ülke arasına taşıdı.”

REKTÖR BARAN: “HAYAL KURUN, VAZGEÇMEDEN ÇOK ÇALIŞIN”

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran:

“Yüksek teknolojinin ve yapay zekanın öne çıktığı bu çağda, her birimizin omuzlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bu yükü taşımak, büyük hayaller kurmak ve asla vazgeçmeden çalışmakla mümkün.”

“DIGIAGE, SADECE OYUN ÜRETMEK DEĞİL; BİRLİKTE BAŞARMAKTIR”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, DIGIAGE’in sadece teknik değil, kültürel bir ekosistem inşa ettiğini vurguladı:

“Biz bu kampı yaparken sadece oyun geliştirin demedik; birlikte öğrenin, deneyin, üretin istedik. Çünkü dünyayı değiştirenler birlikte hayal kuranlardır.

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Bu yıl 42 farklı şehirden gelen başvurular, Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlerin teknoloji üretme heyecanını gösteriyor. DIGIAGE, sadece Türkiye’nin değil; Avrupa’nın ve bölgenin de oyun girişimciliğinde çekim merkezi olma yolunda ilerliyor.”

TÜRKİYE’NİN OYUN YATIRIMI LİDERİ: DIGIAGE

Startups Watch Gaming Snapshot raporuna göre DIGIAGE, 2024’te gerçekleştirdiği 6 yatırım ile Türkiye'nin en aktif oyun yatırım fonu oldu. İzmir’deki kampta geliştirilen projeler, mentörlük ve yatırım ağlarıyla desteklenerek, oyun geliştiricilerini küresel pazara hazırlıyor.

KAMP BOYUNCA ÜRETİM, PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA EN GÜÇLÜ MOTİVASYON OLDU

Katılımcılar; teknik gelişimin ötesinde ekip olmayı, proje yönetmeyi ve birlikte üretmenin kültürünü deneyimledi. Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler; psikolojiden sanata, mühendislikten iletişime kadar birçok alandan katkı sağlayarak daha insani ve yaratıcı oyun projeleri geliştirdi.

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DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, “DIGIAGE olarak, Türk oyun ekosisteminden daha fazla başarılı oyun çıkarmak amacıyla PC yayıncılığına başlıyoruz. Bu model kapsamında, seçilen oyun projeleri DIGIAGE’in Steam hesabı üzerinden yayınlanacak ve geliştirici ekipler hem finansal destek, hem teknik mentörlük hem de yayıncılık tarafında güçlü bir yapıdan faydalanabilecek. Geliştirici ekiplerin ismi oyunlarda yer almaya devam ederken, yayıncı olarak DIGIAGE ismi geçecek. Amacımız, Türkiye’de üretilen oyunların global pazarda daha görünür olmasını sağlamak.” dedi.

DIGIAGE SADECE BİR KAMP DEĞİL, BİR KARİYER BAŞLANGICI

Bu yıl ilk kez Bilişim Vadisi’nin İzmir kampüsünde gerçekleştirilen DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, genç geliştiricilere kariyer yolculuklarında eşsiz bir başlangıç sundu. Türkiye’nin teknolojik vizyonunu oyun sektörü üzerinden büyütmeye devam eden Bilişim Vadisi, geleceğin girişimcilerine destek olmaya devam edecek.