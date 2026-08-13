Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Kırık: Televizyondaki denetim sanal medyada da olmalı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması, vatandaşların medya kullanım tercihlerini ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 88,9'u haberleri televizyondan takip ettiğini belirtirken, gençlerde sanal medyanın öne çıkması dikkat çekti.

26 ilde 20 bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, vatandaşlara haberleri hangi mecradan takip ettikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 88,9'u televizyonu tercih ettiğini söyledi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, CNN TÜRK'e yaptığı değerlendirmede, sanal medya kullanımındaki artışa rağmen vatandaşların doğru haber ve bilgiye ulaşmak için televizyonu tercih etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

DOĞRU HABER VE BİLGİ İÇİN TELEVİZYON TAKİP EDİLİYOR

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Televizyonların denetim mekanizmasına tabi olduğuna dikkat çeken Kırık, "Sanal medya her ne kadar son dönemde kullanımını artırmış olsa da hâlâ vatandaşlarımız doğru haber ve bilgi için televizyonu takip ediyor. Çünkü televizyonlar RTÜK denetimine tabi, RTÜK lisansı var. Haberler farklı kaynaklardan teyit ediliyor, kaynak teyidi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla televizyonlar, yerli ve milli medya kuruluşları doğru ve tarafsız haberi vatandaşlarımıza aktarabilmek için çalışıyor" dedi.

Kırık, televizyonun haber kaynağı olarak önemini koruduğunu belirterek, RTÜK Başkanı'nın açıklamalarında da televizyonun hâlâ önemli bir haber kaynağı olduğuna vurgu yapıldığını ifade etti.

GENÇLERDE SANAL MEDYA ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birinin gençlerin haber tüketim alışkanlıkları olduğunu belirten Kırık, 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 80,3'ünün haberleri sanal medyadan takip ettiğini söyledi.

Sanal medyada dezenformasyon ve manipülatif içerik riskine dikkat çeken Kırık, "Biz yetişkinler olarak doğru kaynak ve habere ulaşabilme noktasında melekelerimizi geliştirdik. Ancak gençler için en büyük sorun sanal medyada influencer, fenomen veya sahte hesaplar tarafından yapılan paylaşımlardan etkilenmeleri. Bu paylaşımlar aracılığıyla maalesef yanlış yönlendirmeler söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Kırık, dijital bağımlılıktaki artışın da raporlara yansıdığını belirterek bu konunun üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

GÜNLÜK 3 SAAT 40 DAKİKA TELEVİZYON İZLENİYOR

İnternet ve sanal medyada geçirilen sürenin artmasına rağmen televizyonun önemini koruduğunu söyleyen Kırık, günlük ortalama televizyon izleme süresinin 3 saat 40 dakika olduğunu belirtti. Kırık, "Son dönemlerde internet ve sanal medyada geçirilen sürenin arttığı söyleniyor ancak televizyon hâlâ 3 saat 40 dakikalık günlük ortalama izlenme süresiyle önemli bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Günlük ortalama 3 saat 40 dakika gerçekten yadsınamayacak derecede önemli bir rakam" dedi.

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"TELEVİZYON KURULUŞLARI ÇİFTE STANDARDA MARUZ KALIYOR"

Geleneksel medya ile dijital platformların tabi olduğu denetimler arasındaki farklılığa dikkat çeken Kırık, televizyon kuruluşlarının bu konuda çifte standarda maruz kaldığını savundu.

Sanal medya ve dijital platformlarda çeşitli içerikler ile sahte bilgilerin dolaşıma girebildiğini belirten Kırık, televizyonların ise denetim mekanizması altında ve RTÜK kurallarına tabi şekilde yayın yaptığını ifade etti.

Kırık, "Televizyon hâlâ güvenilir. O zaman bizim yerli ve milli medya kuruluşlarını korumamız ve desteklememiz gerekir. Çünkü ilerleyen yıllarda eğer bu dijital esaret ve dijital işgal artmaya başlarsa doğru haberi alabileceğimiz televizyonlarımız da ciddi şekilde zarar görebilir" diye konuştu.

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REKLAM GELİRLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dijital platformlarla geleneksel medya arasındaki reklam geliri dağılımına da değinen Kırık, sanal medya ve dijital platformlara ayrılan reklam gelirlerinin yüzde 75 seviyesinde olduğunu, televizyon, gazete ve diğer yerli medya mecralarının payının ise yüzde 25'te kaldığını söyledi.

Bu şartlarda yerli medya kuruluşlarının küresel dijital platformlarla rekabet etmekte zorlandığını savunan Kırık, bunun ilerleyen yıllarda medya sektörü açısından ekonomik ve istihdama ilişkin sorunlara yol açabileceğini belirtti.

"DENETİM, GELENEKSEL İÇİN NEYSE DİJİTAL İÇİN DE AYNI OLMALI"

Dijital platformlar ile geleneksel medya kuruluşlarının eşit şartlarda denetlenmesi gerektiğini belirten Kırık, İngiltere'deki medya ve iletişim düzenleyicisi Ofcom'u örnek gösterdi.

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Kırık, "Nasıl bir denetim söz konusuysa televizyonlara, aynı şekilde aynı denetimin sanal medya ve dijital platformlara da uygulanması şarttır. Denetim geleneksel medya için neyse dijital için de aynı şekilde olmalıdır. Eşit şartlarda bu işlemlerin gerçekleştirilmesi son derece önemli. Aksi takdirde ilerleyen yıllarda çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.