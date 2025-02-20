Bilişim sistemlerini kullanarak 15 milyon TL dolandırdılar

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Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Mersin, Adana ve Kayseri illerinde "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu çerçevesinde 9 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, firari olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Karabük ve 17 ilde vatandaşları yaklaşık 15 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin mağdurları sosyal paylaşım siteleri üzerinden yatırım yaparak kar vaadiyle yapılan reklamlardaki linkler üzerinden kayıt yapmak suretiyle dolandırdıkları, elde edilen gelirleri de başka şahısların hesapları üzerinden kripto para borsalarına aktarmak suretiyle bu paraları aklamaya çalıştıkları öğrenildi.