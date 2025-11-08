Bilirkişiyi de dolandırdılar

Haberin Devamı

ANTALYA Adliyesi’ne intikal eden dolandırıcılık dosyalarında yıllardır mali bilirkişi olarak görev alan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Çelik de dolandırıcıların kurbanı oldu. Başından geçenleri Hürriyet’e anlatan Çelik, “Evimde kullandığım çamaşır ve bulaşık makinesi aynı anda arızalandı. İnternete girip yetkili servis araştırması yaptım. Google üzerinden ulaştığım numarayı arayıp kayıt açtırdım. Ekip makinelerin atölyeye gitmesi gerektiğini söyledi. Zaten her şey de böyle başladı” dedi.

Makinelerin iki kişi tarafından evinden alındığını kaydeden Çelik, “Günler geçti ama makineler geri gelmedi. Yetkili servise gittim. Kayıtlarda böyle bir servis işlemi yapılmadığını söylediler. O an dolandırıldığımı anladım. Görüşme yaptığım numarayı defalarca aradım kimseyle irtibat kuramadım” diye konuştu.

‘TUZAĞA DÜŞTÜM’

Çelik, şöyle devam etti: “Güvenlik kamera kayıtlarına bakarak plakayı tespit edince konuyu bir savcı arkadaşıma ve beyaz eşya sektöründeki dostlarıma ilettim. Şahıslardan birine ulaştım. Bana, ‘Düğünümüz vardı o yüzden makineleri getiremedik’ dedi. Bir gün sonra da makinelerimi geri aldım. Makineler geri gelir miydi bilmiyorum. Yıllardır dolandırıcılık dosyalarında bilirkişilik yapıyorum. Böyle bir şey yaşayacağım 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. En büyük hatam Google arama motorunda ilk sırada ve yetkili servis başlığıyla çıkan numarayı aramamdı.”

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili, Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı avukat İbrahim Güllü, “Kendilerine yetkili servis süsü veren çok sayıda atölye var. Yeterli sorgulama yapmadan irtibata geçilen bu atölyeler, tüketicileri mağdur ediyor. En bilinçli tüketiciler bile zaman zaman bu tür tuzaklara düşebiliyor” dedi.