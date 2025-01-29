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"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz'dan ifade alınacak

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#Halk TV#Kürşad Oğuz#Suat Toktaş
Bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasında Suat Toktaş ve Kürşad Oğuzdan ifade alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 15:35

Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz'un ifadeleri alınacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Toktaş ve Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Barış Pehlivan'ın ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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#Halk TV#Kürşad Oğuz#Suat Toktaş

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